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Bücür filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bücür filmi oyuncuları kimler?

25.08.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak 2018 senesinde seyirci ile buluşan “Bücür” isimli filmin yönetmeni Umut Kırca. Bücür filminin senaryosu ise Yaşar Arak ve Ömer Müfit Pınar tarafından kaleme alındı. Berat Efe Parlar, Seren Şirince ve Seçkin Özdemir Bücür filminin oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin bir kısmı. Bücür filminde, vaktini bilgisayarda geçiren bir deha olan Umut’un yaşadıkları işleniyor. İşte merak edilenler…

Bir aile filmi olan “Bücür” filminin başrolleri arasında Berat Efe Parlar, Seren Şirince ve Seçkin Özdemir yer alıyor. Söz konusu filmde bilgisayarın başından kalkmayan oldukça zeki bir çocuk olan Umut’un yaşadıkları işleniyor. Bücür filmini Yaşar Arak ve Ömer Müfit Pınar yazdı. İşte merak edilenler…

BÜCÜR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aile ve komedi filmi olan “Bücür” ilk defa 2018’de vizyona girdi. Filmin çekimleri İstanbul, Bayrampaşa ve Miniatürk’te gerçekleşti.

BÜCÜR FİLMİ KONUSU

BÜCÜR FİLMİ KONUSU
Umut, tüm vaktini bilgisayar başında geçiren çok zeki bir çocuktur. Annesinin kim olduğunu bilmeyen Umut, on yaşına girmeden önce onu bulma kararı verir.
Annesini bulmak için interneti kullanan Umut yetenekleri sayesinde annesinden ipucu bulur. Annesi ile ilgili elde ettiği bilgilerin ardından İstanbul’a doğru hareket eden Umut, Özge’ye rastlar.
Umut’un annesini bulmak için yalnızca 3 günü vardır. Özge ile beraber kendisini türlü sorunların içerisinde bulur. Umut bir taraftan annesini bulmaya, bir taraftan da Özge ile peşine düşenlerden kaçmaya çalışır.

BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI

BÜCÜR FİLMİ OYUNCULARI
* Berat Efe Parlar * Seren Şirince * Seçkin Özdemir * Taner Barlas * Durul Bazan * Hamdi Kahraman * Ali Rıza Tanyeli * Ümit Erdim * Dolunay Soysert
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