Bücür filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bücür filmi oyuncuları kimler?

Bir aile filmi olan “Bücür” filminin başrolleri arasında Berat Efe Parlar, Seren Şirince ve Seçkin Özdemir yer alıyor. Söz konusu filmde bilgisayarın başından kalkmayan oldukça zeki bir çocuk olan Umut’un yaşadıkları işleniyor. Bücür filmini Yaşar Arak ve Ömer Müfit Pınar yazdı. İşte merak edilenler…

BÜCÜR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aile ve komedi filmi olan “Bücür” ilk defa 2018’de vizyona girdi. Filmin çekimleri İstanbul, Bayrampaşa ve Miniatürk’te gerçekleşti.

BÜCÜR FİLMİ KONUSU Umut, tüm vaktini bilgisayar başında geçiren çok zeki bir çocuktur. Annesinin kim olduğunu bilmeyen Umut, on yaşına girmeden önce onu bulma kararı verir.

Annesini bulmak için interneti kullanan Umut yetenekleri sayesinde annesinden ipucu bulur. Annesi ile ilgili elde ettiği bilgilerin ardından İstanbul’a doğru hareket eden Umut, Özge’ye rastlar.

Umut’un annesini bulmak için yalnızca 3 günü vardır. Özge ile beraber kendisini türlü sorunların içerisinde bulur. Umut bir taraftan annesini bulmaya, bir taraftan da Özge ile peşine düşenlerden kaçmaya çalışır.