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Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

17.08.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'da çıkan orman yangını, Edirne'den görülebiliyor.

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki bölgede dün başlayan orman yangını aralıklarla devam ediyor.

Alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan köyünden de görülüyor.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı, tedbir amaçlı bekletiliyor. Yangının sürdüğü bölge ile Türkiye arasında Tunca Nehri bulunuyor.

Saksağan köyünde yaşayan Bahattin Irmak, AA muhabirine, yangının köyden de görüldüğünü, bölgeden zaman zaman alev ve dumanların yükseldiğini kaydetti.

Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor

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yangın Bulgaristan Türkiye

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