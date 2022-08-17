EDİRNE (AA) - Bulgaristan'da çıkan orman yangını, Edirne'den görülebiliyor.
Bulgaristan'ın güneydoğusundaki bölgede dün başlayan orman yangını aralıklarla devam ediyor.
Alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan köyünden de görülüyor.
Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı, tedbir amaçlı bekletiliyor. Yangının sürdüğü bölge ile Türkiye arasında Tunca Nehri bulunuyor.
Saksağan köyünde yaşayan Bahattin Irmak, AA muhabirine, yangının köyden de görüldüğünü, bölgeden zaman zaman alev ve dumanların yükseldiğini kaydetti.
Bulgaristan'da çıkan orman yangınında alevler Edirne'den görülebiliyor
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz