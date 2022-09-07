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Bunu kimse beklemiyordu! Marsilya'dan Galatasaray'a Cengiz Ünder yanıtı

07.09.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, son oynanan Gaziantep FK karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip, yaptığı transferlerle de adından söz ettirirken gündeme gelen isimlerden biri de milli yıldız Cengiz Ünder olmuştu. İtalya ekibi Marsilya'dan bu transfere olumsuz yanıt gelirken, Galatasaray'a karşı bir geldi. İşte detaylar...

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Transferde son düzlüğe girilirken vites yükselten Galatasaray, birçok isimle temaslarını sürdürürken Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Oynayan oyuncularımızdan hiçbiri ayrılmayacak. Kaan Ayhan ve Icardi girişimleri devam ediyor. Belki 1-2 transfer daha yapabiliriz. Herkes çok iyi kadrolar kurdu. Eğer planlarımız istediğimiz gibi gitmezse devre arasında bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

CENGİZ ÜNDER...

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8 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesi somut adımlar atmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerden biri de İtalya Serie A ekiplerinden Marsilya'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'di. Galatasaraylı kurmaylar 25 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibine teklifini sunmuştu.

KARŞI TEKLİF!

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Teknik direktör Igor Tudor ile arasının açık olduğu bilinen milli yıldız için İtalyan ekibinden Galatasaray'a olumsuz yanıt gelirken, bir karşı teklif yapıldığı öğrenildi. Milli yıldızı Şampiyonlar Ligi kadrosuna ekleyen Marsilya'dan Galatasaray'a Bamba Dieng önerisi geldi.

KADROYA YAZILMADI

Bamba-Dieng (1)

Marsilya'nın geçtiğimiz yıl Senegal ekibi Diambars'tan 400 bin Euro bonservis ile kadroya kattığı Bamba Dieng, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmazken, transfer döneminin sonlarında bir diğer Fransız ekibi Nice ile ismi anılıyordu. Ancak transfer oyuncunun sağlık kontrolleri sırasında dizinde tespit edilen bir anormallik nedeniyle gerçekleşmemişti.

7 GOL 3 ASİST!

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Ligue 1'de çıktığı 30 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandıran 22 yaşındaki oyuncu 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi kapatırken, Türkiye Ligi takımları Marsilya'nın genç yıldızına ulaşmaya çalışıyor. Galatasaray, Bamba Dieng ile yakından ilgili. Halihazırda Cengiz Ünder ile ilgili bilgiler alan İstanbul takımının yöneticileri Marsilya tarafından kendilerine önerilen Dieng'i de soruşturduğu iddia edildi.

CENGİZ ÜNDER FOTOĞRAFLARI

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