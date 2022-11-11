Bunu kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı'dan Süper Lig'in eski yıldızına teklif

"HULL CITY'DEN TEKLİF ALDIM"

Ayrılma sürecinde kendisine gelen transfer tekliflerini ve Arabistan'da bir günü nasıl geçirdiğini anlatan Berat, şöyle konuştu: "Hull City'den ve Avrupa'nın iki farklı ülkesinden transfer teklifi aldım. Arabistan'da ise öğle saatleri genellikle evde oluyorum. Çünkü normalin üzerinde bir sıcaklık var. Burada futbola olan konsantrasyonu dağıtabilecek bir şey yok, o yüzden gelişimime daha çok ağırlık verebiliyorum. Ekstra idmanlar yapıyorum."