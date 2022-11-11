Bunu kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı'dan Süper Lig'in eski yıldızına teklif

Gençlerbirliği altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve 2021 yılında Trabzonspor'a transfer olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir, sezon başında 2.44 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'dan Suudi Arabistan ekibi Ettifaq FC'ye transfer olmuştu.
Berat Özdemir, Trabzonspor'dan ayrılış süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Özdemir dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'a transfer olduğu günleri anlatan Berat Özdemir, şöyle konuştu: "Trabzonspor'a gitmeden önce beni isteyen kulüpler vardı. Ama ben Trabzonspor'u seçtim. Bu seçimim de en büyük etkenlerden biri de Abdullah Avcı'ydı. Benimle çok güzel ve sağlıklı bir iletişim kurdu." Berat, Trabzonspor'a transfer olmadan önce Gençlerbirliği'nde oynuyordu. 24 yaşındaki oyuncu kırmızı siyahlı formayla çıktığı 59 maçta 5 gol atarken 9 tane de sarı kart gördü.
Trabzonspor'dan ayrılma kararını alış sürecini anlatan Berat, şu ifadeleri kullandı: "Karar aşamasında Abdullah Avcı ile özel bir konuşmam olmadı. Ayrılma kararını ailem ve menajerimle ile birlikte verdim. Kararımı Abdullah Avcı'ya ilettiğimde bana çok saygılı ve güzel bir şekilde yaklaştı. Kendisine çok teşekkür ediyorum."
Ayrılma sürecinde kendisine gelen transfer tekliflerini ve Arabistan'da bir günü nasıl geçirdiğini anlatan Berat, şöyle konuştu: "Hull City'den ve Avrupa'nın iki farklı ülkesinden transfer teklifi aldım. Arabistan'da ise öğle saatleri genellikle evde oluyorum. Çünkü normalin üzerinde bir sıcaklık var. Burada futbola olan konsantrasyonu dağıtabilecek bir şey yok, o yüzden gelişimime daha çok ağırlık verebiliyorum. Ekstra idmanlar yapıyorum."
Bu sezon Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıklayan Berat, şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor, son yıllarda olduğu gibi en kaliteli kadrolardan birine sahip. Tabii ki ilk 11'den bir sürü oyuncu değişti, yeni bir takım oluşturulduğu için oturma süreci var. Ama Trabzonspor, her zaman kupayı hedefler. Tekrar şampiyonluk yarışına dahil olacaklardır. Bu sene yarış 4-5 takım arasında geçer." (Hürriyet)
Bu sezon Ettihaq FC formasıyla 8 maça çıkan Berat, 693 dakika sahada kalırken 1 gol attı, 1 sarı kart gördü. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 4.70 milyon Euro olan Berat'ın kulübüyle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.