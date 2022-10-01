Burak Elmas'tan Fenerbahçe'ye 326 milyon TL'lik kıyak! Terim'in raporuna rağmen almadı

Fenerbahçe'nin Çin ekibi BJ Guoan'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve tam 6 katı fiyatla 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye sattığı Güney Koreli oyuncu Kim Min-Jae yeni takımında da fırtına gibi esiyor. Serie A’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Napoli’nin yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Kim Min-Jae, Eylül ayının futbolcusu ünvanını kazandı. 7 haftası geride kalan ligde 17 puan ve averajla Atalanta’nın önünde lider durumda bulunan Napoli’de Kim Min-Jae özellikle Lazio ve Milan karşılaşmalarında sergilediği performans ile büyük beğeni toplamıştı.

GALATASARAY'IN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Kim Min-Jae performansıyla İtalyanları büyülemeyi devam ederken, Fenerbahçe'yi pişman etmesinin yanı sıra Galatasaray'ın da Güney Koreli oyuncu için bin pişman olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Kim Min-Jae, Fenerbahçe'nin bir diğer oyuncusu Szalai gibi daha önce Galatasaray'ın gündemine gelmişti ancak Sarı-Kırmızılılar Kim transferinden çabuk vazgeçti.

TERİM RAPOR ETMİŞTİ!

Kim Min-Jae için ilk teması Fatih Terim'in raporu sonrası Burak Elmas yönetiminin gerçekleştirdiği, görüşmelerin 40 gün sürdüğü ancak somut bir sonuç alınamadığı iddia edilirken, Galatasaray'ın sonuç alamamasının ardından Vitor Pereira’nin Çin'de tanıdığı Kim için Fenerbahçe devreye girdi. 29 Temmuz’da devreye giren Sarı-Lacivertliler, 15 Ağustos’ta işi bitirdi.

ELMAS ELLERİYLE HEDİYE ETTİ

Öte yandan bu transfer için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Burak Elmas’tan izin aldığı Elmas “biz çekildik” deyince operasyonun başladığı ve iki hafta gibi kısa sürede transferin bitirildiği iddia edildi.