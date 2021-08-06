Burak Kapacak kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak nereli, hangi takımlarda oynadı?

Bursaspor alt yapısında yetişmiş olan Burak Kapacak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Gelişme sonrası sarı lacivert takıma transfer olan Burak Kapacak'ın hayatı araştırılıyor. Peki Burak Kapacak kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe Burak Kapacak'ı resmen açıkladı

Burak Kapacak kimdir?

Fenerbahçe, Bursaspor forması giymekte olan Burak Kapacak'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Gelişme sonrası Burak Kapacak'ın hayatı ve kariyer merak konusu oldu.

8 Aralık 1999 yılında Bursa'nın Osmangazi ileçsinde doğan Kapacak, sol kanat mevkisinde oynamıştır. 21 yaşındaki genç yetenek geçen sezon çıktığı bütün kulvarlardaki 34 maçta 7 gole imza atmıştır.

Kulüp kariyerine bakacak olursak futbola 4 Nisan 2012 yılında Tuna Gençlikspor'da başlamıştır. Daha sonra 6 Eylül 2020 tarihinde Altınsabanspor alt yapısına transfer olmuştur.

11 Eylül 2014 tarihinde Bursaspor alt yapısına transfer olan futbolcu, 4 Nisan 2018 tarihinde ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır.