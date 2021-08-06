Fenerbahçe Burak Kapacak'ı resmen açıkladı

Sarı-lacivertli ekip, TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'dan 21 yaşındaki genç oyuncuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Burak Kapacak'ın adı Fransız ekibi Bordeaux ile anılıyordu. Bordeaux transferi bitirmek üzereyken Fenerbahçe devreye girdi ve oyuncuyu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bilgilendirme | Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır." denildi.
Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Bursaspor formasıyla 83 resmi maça çıkarken 7 gol atıp 15 asist yaptı.
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