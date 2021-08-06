Fenerbahçe Burak Kapacak'ı resmen açıkladı

Sarı-lacivertli ekip, TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'dan 21 yaşındaki genç oyuncuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Burak Kapacak'ın adı Fransız ekibi Bordeaux ile anılıyordu. Bordeaux transferi bitirmek üzereyken Fenerbahçe devreye girdi ve oyuncuyu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bilgilendirme | Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır." denildi.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Fenerbahçemiz, Bursaspor Kulübü’nde forma giyen Burak Kapacak ve Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzalar atılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

İŞTE GENÇ İSMİN İSTATİSTİKLERİ

21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Bursaspor formasıyla 83 resmi maça çıkarken 7 gol atıp 15 asist yaptı.

DETAYLAR BİRAZDAN..

