SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Burak Yılmaz'a büyük şok! 87. dakikada penaltıdan gol attı ama...

Burak Yılmaz'a büyük şok! 87. dakikada penaltıdan gol attı ama...

02.09.2022 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Ligi 5. hafta mücadelesinde Utrecht, deplasmanda Fortuna Sittard'ı 4-3 mağlup etti. Fortuna Sittard'da Burak yılmaz maçta 90 dakika sahada kalırken, Doğan Erdoğan 45 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu Burak Yılmaz, 87. dakikada penaltıdan bir gol attı.

Hollanda Ligi 5. hafta mücadelesinde Utrecht, deplasmanda Fortuna Sittard ile karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz'ın gol attığı mücadele, 4-3'lük Utrecht galibiyetiyle sonuçlandı. Burak Yılmaz'ın forma giydiği Fortuna Sittard bu sonuçla birlikte ligde oynadığı 5 maçtan da galibiyet alamayarak 0 puanla ligin sonunda yer aldı.

BURAK YILMAZ İLK 11'DE BAŞLADI

Fortuna Sittard'da Burak yılmaz maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Doğan Erdoğan 45 dakika oyunda kalırken, Bir başka milli oyuncu Tunahan Taşçı ise karşılaşmada süre alamadı. Alınan bu sonucun ardından Utrecht puanını 5'e çıkardı. Fortuna Sittard ise 0 puanda kaldı.

BURAK YILMAZ FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fortuna Sittard Burak Yılmaz ligi iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Muş'tan elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması

Bakan Muş'tan elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması

Meteoroloji'den uyarı geldi! Hafta başından itibaren...

Meteoroloji'den uyarı geldi! Hafta başından itibaren...

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Milyonlar izledi...

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Milyonlar izledi...

İşte o takım! Ali Şen başkan, Fatih Terim teknik direktör...

İşte o takım! Ali Şen başkan, Fatih Terim teknik direktör...

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'de ilginç karşılama!

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'de ilginç karşılama!

Formayı giyer giymez gönderme! Fenerbahçe...

Formayı giyer giymez gönderme! Fenerbahçe...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.