Burak Yılmaz'a büyük şok! 87. dakikada penaltıdan gol attı ama...

Hollanda Ligi 5. hafta mücadelesinde Utrecht, deplasmanda Fortuna Sittard ile karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz'ın gol attığı mücadele, 4-3'lük Utrecht galibiyetiyle sonuçlandı. Burak Yılmaz'ın forma giydiği Fortuna Sittard bu sonuçla birlikte ligde oynadığı 5 maçtan da galibiyet alamayarak 0 puanla ligin sonunda yer aldı.

BURAK YILMAZ İLK 11'DE BAŞLADI

Fortuna Sittard'da Burak yılmaz maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Doğan Erdoğan 45 dakika oyunda kalırken, Bir başka milli oyuncu Tunahan Taşçı ise karşılaşmada süre alamadı. Alınan bu sonucun ardından Utrecht puanını 5'e çıkardı. Fortuna Sittard ise 0 puanda kaldı.