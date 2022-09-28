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  4. Burak Yılmaz bombaladı! ''Hakkımı helal etmiyorum'', ''Ölüyordum Selçuk İnan kurtardı'', ''Fatih Terim'in yerinde olsam öyle yapmazdım...''

Burak Yılmaz bombaladı! ''Hakkımı helal etmiyorum'', ''Ölüyordum Selçuk İnan kurtardı'', ''Fatih Terim'in yerinde olsam öyle yapmazdım...''

28.09.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her zaman Beşiktaşlılığını her platformda dile getiren Burak Yılmaz, Twitch isimli sosyal medya sitesinde canlı yayına konuk oldu. Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe kariyerleriyle ilgili konuşan Burak Yılmaz, her zaman Beşiktaşlı olduğunu tekrarladı. Fatih Terim ile ilgili flaş ifadeler kullanan Burak, sosyal medyada gündem oldu.

Kariyerine Hollanda'da devam eden Burak Yılmaz, katıldığı Twitch programında dobra dobra açıklamalarda bulundu. Fatih Terim hakkında söyledikleri gündem olan Burak Yılmaz sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE AÇIKLAMALAR...

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Burak Yılmaz: "Ben Fatih Terim'in yerinde olsam öyle bir gülüş yapmazdım orada. O an öyle bir durum yoktu. Kaç kişinin önündeyiz. Bana yapılan faul vardı. Neyse konuşmak istemiyorum"

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
Burak Yılmaz: "İkinci Trabzonspor maceram da iyiydi. 25 maçta 23 gol attım. Trabzon'da taraftarla hiçbir zaman problemim olmadı. Benim tepkim 3 kişiyeydi. Hayatım boyunca onları affetmem, hakkımı da helal etmem"

"BEN BEŞİKTAŞLIYIM"

"BEN BEŞİKTAŞLIYIM"
Burak Yılmaz: "Ben Beşiktaş ile büyüdüm. Çarşı’ya aşık olarak hep izledim. Canları sağ olsun pek aramız iyi değil ama ben gerçekten Beşiktaşlıyım."

"VER PARASINI ÇOCUK KALSIN"

"VER PARASINI ÇOCUK KALSIN"
Burak Yılmaz: "Bir tane kardeşimiz mesela kontrat uzatmıyor diye oynamıyor. İsim vermeyeceğim... Bu çocuk 20-21-22 yaşında... Bu çocuğun annesi babası yok mu? Bu çocuğun bakmak zorunda olduğu insanlar yok mu? Ver parasını çocuk kalsın."

"ÇOCUK 1 MİLYON EURO İSTİYOR"

"ÇOCUK 1 MİLYON EURO İSTİYOR"
Burak Yılmaz: "Bu arada çocuk 1 milyon Euro istiyor. Sen ona vermiyorsun, yakın olduğun gazetecilerle basının önüne atıyorsun, ondan sonra çocuk hain oluyor. Onun yerine de gidip yabancı alıyorsun. Ailesi zengin olan adamdan futbolcu olmaz. Futbolcu adam gariban adamdır."
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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Ünal Karaman Burak Yılmaz beşiktaş beşiktaş, trabzonspor,
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