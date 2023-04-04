Burak Yılmaz veda etmişti, Fortuna Sittard'dan ilk resmi açıklama geldi! "Bıkmış durumda"

Türkiye'de son olarak Beşiktaş forması giymesinin ardından önce Fransız ekibi Lille'e sonrasında ise Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer olan tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı beklenmedik paylaşımla takımına veda etmişti.

Tecrübeli futbolcu yayınladığı mesajda, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullanırken, bu mesaj tüm takımı şaşkına uğratmış ve Yılmaz'ın bu kararının sebepleri araştırılmaya başlanmıştı.