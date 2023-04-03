Hollanda'da Burak Yılmaz depremi! Maç sonu Fortuna Sittard'a veda etti, herkes şaşkın

2020 yılında Beşiktaş'tan ayrılarak Fransız ekibi Lille'in yolunu tutan ve Lille ile şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, buradan da ayrılarak Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın yolunu tutmuştu.

Hollanda liginde şu ana kadar 25 maça çıkan 37 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 9 gol 5 asistlik bir performans sergilerken,ligin 27. haftasında oynanan ve 3-1'lik üstünlükle tamamlanana Groningen galibiyetinin ardından Instagram'dan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Tecrübeli futbolcu yayınladığı mesajda, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.

MAÇ SONU YUHALANDI!

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'ın Groningen'i 3-1 yendiği maçta oyunun son bölümlerinde seyirciler tarafından yuhalandı ve bitiş düdüğünün hemen ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

"BİZ DE ŞAŞIRDIK"

Burak Yılmaz'ın paylaşımının ardından açıklamalarda bulunan Fortuna Sittard Kulübü Scout Müdürü Sjoerd Ars, "Biz de şaşırdık, bugünkü önemli zafer onu oldukça rahatlattı. Belki yanlış bir çeviri, ingilizcesi tam olarak akıcı değil. Ya da halkla olan etkileşiminden rahatsız. Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Pazartesi günü oturup ne olduğunu tamamen öğreneceğiz" dedi.

KADRO DIŞI İDDİASI!

Ayrılık henüz resmileşmezken, milli oyuncunun bu açıklaması sonrasında resmi duyurunun da kısa sürede yapılması bekleniyor. Burak'ın ayrılık kararının sebebi olarak da flaş bir iddia ortaya atıldı. Öne sürülen bilgilere göre; Groningen karşılaşmasında teknik direktör Julio Velazquez, başarılı futbolcuyu oyundan almak istedi ancak Burak oyundan çıkmayı reddetti. Bu durum sonrasında kulüpte tecrübeli oyuncu için kadro dışı kararı alınınca Burak Yılmaz da ayrılık düşüncesini dile getirdi.

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