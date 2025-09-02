Burası Maldivler değil Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor: Mikrobiyalitler ortaya çıktı...

Küresel ısınmayla Türkiye'de de son yıllarda yağışlarda dengesizliğin ve aynı zamanda azalmanın söz konusu olduğunu belirten Elmastaş, şöyle konuştu:



"Van Gölü Havzası'nda da kuraklık yaşanıyor. Son 4-5 yıldır yağışlarda sürekli azalma var. Artış yönünde değişim olmadığı için kuraklığın şiddeti giderek devam ediyor. Havzada Van Gölü başta olmak üzere Arin, Nemrut Krater, Nazik, Aygır ve Arin göllerinde ciddi bir seviye alçalması var. Geçmişteki çalışmalara baktığımızda Van Gölü Havzası'ndaki su seviyesinin alçalmasının temel nedeni yağışlardır. Yağışın azaldığı yıllarda seviye alçalması yaşanıyor. Son yıllarda bunu görebiliyoruz."