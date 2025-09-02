Burası Maldivler değil Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor: Mikrobiyalitler ortaya çıktı...

Son zamanlarda yağış oranlarının düşmesi ve sıcaklığın artması sonucu yaşanan kuraklık nedeniyle Bitlis'teki göllerin seviyesindeki düşüş bu yıl da devam etti.
Birçok türden kuşa ev sahipliği yapan Van Gölü kıyıları ile Adilcevaz ilçesindeki Aygır ve Arin, Ahlat ilçesindeki Nazik ile Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater göllerinde kuraklığın etkisiyle su kaybı yaşanıyor.
Bu nedenle büyük çekilmenin yaşandığı Van Gölü kıyılarında mikrobiyalitler, diğer göllerin kıyılarında da önceden su altında olan geniş alanlar gün yüzüne çıkıyor. Bölgedeki besiciler, metrelerce çekilmenin ardından yeşeren kıyılardaki arazilerde hayvanlarını otlatıyor.
Uzmanlık alanı coğrafya olan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, son yıllarda Türkiye'de ve dünyada kuraklık probleminin yaşandığını söyledi.
Küresel ısınmayla Türkiye'de de son yıllarda yağışlarda dengesizliğin ve aynı zamanda azalmanın söz konusu olduğunu belirten Elmastaş, şöyle konuştu:
"Van Gölü Havzası'nda da kuraklık yaşanıyor. Son 4-5 yıldır yağışlarda sürekli azalma var. Artış yönünde değişim olmadığı için kuraklığın şiddeti giderek devam ediyor. Havzada Van Gölü başta olmak üzere Arin, Nemrut Krater, Nazik, Aygır ve Arin göllerinde ciddi bir seviye alçalması var. Geçmişteki çalışmalara baktığımızda Van Gölü Havzası'ndaki su seviyesinin alçalmasının temel nedeni yağışlardır. Yağışın azaldığı yıllarda seviye alçalması yaşanıyor. Son yıllarda bunu görebiliyoruz."
Van Gölü'nde su seviyesinin alçalmasının en önemli faktörünün yağışlar olduğunu anlatan Elmastaş, gölün yeraltı su kaynaklarından da beslendiğini ancak bu kaynaklarında azaldığını kaydetti.
Havzadaki tarım alanlarında sulama amacıyla kullanılan binlerce sondaj kuyusunun bulunduğunu belirten Elmastaş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Suyun fazla çekilmesiyle bazı kaynaklar kurmaya, yeraltı su seviyesi alçalmaya başladı. Yaptığımız çalışmalarda bu yönde bazı veriler ortaya çıktı. Kuraklığın azaltılması ya da göl seviyesinin alçalmasının önüne bir nebze de olsun geçilmesinde kaynakların tasarruflu kullanılması etkili olabilecek. Seviye açılmasının daha fazla olmaması için tarım arazilerinde suyun israf edilmeden olabildiğince dikkatle kullanılması gerekiyor. Kaynakların azalması da alçalmayı tetiklemektedir."
