Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

Burası Maldivler değil Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor: Mikrobiyalitler ortaya çıktı...

Bitlis'te Van Gölü ve çevresindeki göllerde su seviyeleri kuraklık nedeniyle düşmeye devam ediyor. Mikrobiyalitler gün yüzüne çıkarken, tarımda aşırı su kullanımı yer altı kaynaklarını da tehdit ediyor. Uzmanlar, ekosistemin bozulmaması için acil önlem çağrısı yaptı.

Burası Maldivler değil Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor: Mikrobiyalitler ortaya çıktı...
Çiğdem Sevinç

Son zamanlarda yağış oranlarının düşmesi ve sıcaklığın artması sonucu yaşanan kuraklık nedeniyle Bitlis'teki göllerin seviyesindeki düşüş bu yıl da devam etti.

Birçok türden kuşa ev sahipliği yapan Van Gölü kıyıları ile Adilcevaz ilçesindeki Aygır ve Arin, Ahlat ilçesindeki Nazik ile Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater göllerinde kuraklığın etkisiyle su kaybı yaşanıyor.

Mynet'in Sesi

Burası Maldivler değil Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor: Mikrobiyalitler ortaya çıktı... G1

Bu nedenle büyük çekilmenin yaşandığı Van Gölü kıyılarında mikrobiyalitler, diğer göllerin kıyılarında da önceden su altında olan geniş alanlar gün yüzüne çıkıyor. Bölgedeki besiciler, metrelerce çekilmenin ardından yeşeren kıyılardaki arazilerde hayvanlarını otlatıyor.

Burası Maldivler değil Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor: Mikrobiyalitler ortaya çıktı... G2

Uzmanlık alanı coğrafya olan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, son yıllarda Türkiye'de ve dünyada kuraklık probleminin yaşandığını söyledi.

Burası Maldivler değil Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor: Mikrobiyalitler ortaya çıktı... G3

Küresel ısınmayla Türkiye'de de son yıllarda yağışlarda dengesizliğin ve aynı zamanda azalmanın söz konusu olduğunu belirten Elmastaş, şöyle konuştu:

"Van Gölü Havzası'nda da kuraklık yaşanıyor. Son 4-5 yıldır yağışlarda sürekli azalma var. Artış yönünde değişim olmadığı için kuraklığın şiddeti giderek devam ediyor. Havzada Van Gölü başta olmak üzere Arin, Nemrut Krater, Nazik, Aygır ve Arin göllerinde ciddi bir seviye alçalması var. Geçmişteki çalışmalara baktığımızda Van Gölü Havzası'ndaki su seviyesinin alçalmasının temel nedeni yağışlardır. Yağışın azaldığı yıllarda seviye alçalması yaşanıyor. Son yıllarda bunu görebiliyoruz."

"TARIM ARAZİLERİNDE SUYUN İSRAF EDİLMEDEN KULLANILMASI GEREKİYOR"

Burası Maldivler değil Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor: Mikrobiyalitler ortaya çıktı... G4

Van Gölü'nde su seviyesinin alçalmasının en önemli faktörünün yağışlar olduğunu anlatan Elmastaş, gölün yeraltı su kaynaklarından da beslendiğini ancak bu kaynaklarında azaldığını kaydetti.

Burası Maldivler değil Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor: Mikrobiyalitler ortaya çıktı... G5

Havzadaki tarım alanlarında sulama amacıyla kullanılan binlerce sondaj kuyusunun bulunduğunu belirten Elmastaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suyun fazla çekilmesiyle bazı kaynaklar kurmaya, yeraltı su seviyesi alçalmaya başladı. Yaptığımız çalışmalarda bu yönde bazı veriler ortaya çıktı. Kuraklığın azaltılması ya da göl seviyesinin alçalmasının önüne bir nebze de olsun geçilmesinde kaynakların tasarruflu kullanılması etkili olabilecek. Seviye açılmasının daha fazla olmaması için tarım arazilerinde suyun israf edilmeden olabildiğince dikkatle kullanılması gerekiyor. Kaynakların azalması da alçalmayı tetiklemektedir."

Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Bitlis Maldivler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Dünya devi şirkette 'gizli aşk' nedeniyle CEO görevinden alındı!

Dünya devi şirkette 'gizli aşk' nedeniyle CEO görevinden alındı!

Rahatsızlanan ayının MR'ını çektiler! O anlar gündem oldu

Rahatsızlanan ayının MR'ını çektiler! O anlar gündem oldu

Yer: Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor

Yer: Bitlis! Türkiye'nin en büyüğü alarm veriyor

Selfie çekmek isterken yere çakıldı! Oğlunun gözleri önünde...

Selfie çekmek isterken yere çakıldı! Oğlunun gözleri önünde...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.