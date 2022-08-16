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Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

16.08.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Burdur'da bir süredir ayrı yaşadığı eşini av tüfeğiyle öldüren sanık, hakim karşısına çıktı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tarafların avukatları ile öldürülen Nurcan S'nin yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya sanık Serhan S. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Serhan S. savunmasında, yaşamak istemediğini ve başka bir beyanda bulunmayacağını söyledi.

Maktulün babası Mustafa Kılıç da sanığın olayı gerçekleştirdikten sonra elinde av tüfeğiyle kendi dükkanına geldiğini, silahı önce oğluna daha sonra kendisine doğrulttuğunu ancak silahın patlamadığını belirterek "Daha önce de kızımı, 'Seni, babanı, aileni öldürürüm.'diye tehdit ediyordu şikayetçiyim." dedi.

Anne Fatma Kılıç da şikayetçi olduğunu dile getirdi. Kendilerini iyi hissetmediğini söyleyen Kılıç çifti, salondan çıkarıldı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından müşteki avukatları da "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından hakkında dava açılan sanığa indirim uygulanmaksızın üst sınırdan ceza verilmesini mahkemeden talep etti.

Sanık avukatı ise bir süredir psikolojik tedavi gören sanığın akıl sağlığının belirlenmesi için adli tıp raporu alınmasını istedi.

Yeni tanıkların dinlenmesini ve rapor talebini kabul eden mahkeme heyeti, Serhan S'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye önünde açıklamada bulunan müşteki avukatı Süleyman Kesici, gazetecilere, sanığın eylemlerini tasarlayarak meydana getirdiğini duruşmada dile getirdiklerini söyledi.

İlaçlarını kullanmayıp hastalığını artıran bir sanığa 'Akıl sağlığı yerinde değildir.' raporu verilse bile eşini öldüren bir kişinin ceza almamasının düşünülemez olduğunu belirten Kesici, talepleri doğrultusunda karar verileceğini ümit ettiklerini kaydetti.

Ömer Kılıç da kardeşini katleden zanlının en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini dile getirerek, "Çok üzüntülüyüz, ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz." dedi.

Adliye önüne gelen maktulün annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

- Olay

Burç Mahallesi'nde 8 Nisan'da eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen Serhan S, karısı Nurcan S'yi tüfekle başından yaralamış, kaçarken kayınpederinin dükkanını da silahla basan zanlı, polis ekiplerince yakalanmıştı. Ağır yaralanan 35 yaşındaki kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Şüpheli Serhan S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

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cinayet Burdur dava duruşma nurcan öldürme

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