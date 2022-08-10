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Burdur'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi

10.08.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi

Burdur'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, kara yoluna sel ve çamur aktı.

Kent merkezinde öğleden sonra görülen kuvvetli rüzgarda, park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

Araç sahiplerinin ihbarı üzerine ağaç, itfaiye ekiplerince otomobilin üzerinden kaldırıldı.

Burdur-Antalya kara yolunun 10. kilometresinde ise bir ağaç yola devrildi.

Devrilen ağaç, Karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı. Rüzgarın ardından aynı kara yolunun Kurna mevkisinde etkili olan sağanak nedeniyle yol, selden dolayı taş ve çamurla kaplandı.

Ekipler, kepçe yardımıyla yolu temizledi.

Temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Burdur'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi

Burdur'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi

Burdur'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi

Burdur'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi

Burdur'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi

Burdur'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi

Burdur'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi

Burdur'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi

Burdur'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi

Burdur'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi

Burdur'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi

Burdur'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanaktan dolayı ağaçlar devrildi

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Anahtar Kelimeler:
sel Burdur kuvvetli rüzgar sağanak

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