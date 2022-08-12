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Burdur'da katı atık bertaraf tesisi çöpten elektrik enerjisi üretmeye başladı

12.08.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da katı atık bertaraf tesisi çöpten elektrik enerjisi üretmeye başladı

Burdur Belediyeler Birliği Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde çöpten elektrik enerjisi üretilmeye başlandı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Büğdüz köyü kara yolu üzerindeki tesiste düzenlenen "çöpten ilk gaz alım ve elektrik üretim" töreninde yaptığı konuşmada, hayata geçirilen projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha güzel bir çevre, gelecek kuşaklara daha güzel bir ülke bırakma sevdasıyla projeye başlandığını belirten Arslantaş, "Burada yaklaşık 1,5 megavat gücünde bir enerjiden bahsediyoruz. Bugün yeni başlamış olsak da katı atıkların toplama merkezlerinden toplanmasıyla bu miktar artacak. İlimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Burdur Belediyeler Birliği ve Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da Çeltikçi ve Karamanlı aktarma istasyonlarının faaliyete geçerek Bucak, Çeltikçi ve Karamanlı bölgelerinde oluşan çöpün tesise taşınmasına başlandığını anlattı.

Çöplerin tesiste ayrıştırılarak ambalaj atıklarının geri dönüşüme gönderildiğine işaret eden Ünal, şöyle konuştu:

"Organik atıklar ise 'Biyometanizasyon' çöp gaz tesisinde biriktirilmeye başlanmıştır. İlk gaz alımı gerçekleştirerek elektrik üretimine bugün jeneratörümüzü ateşleyerek başlayacağız. Belediye başkanlarımızın fedakarlıkları neticesinde Burdur genelindeki çöpler bertaraf edilerek bu çöpten enerji elde edecek tesisin gerçek amacına hizmet etmeye başlaması sağlanmıştır. Katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, valimize, milletvekillerimize ve belediye başkanlarına teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından tesis protokol üyelerince kurdele kesilerek hizmete alındı.

Vali Arslantaş, enerji üreten makineyi çalıştırtırdı.

Törene, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Burdur'da katı atık bertaraf tesisi çöpten elektrik enerjisi üretmeye başladı

Burdur'da katı atık bertaraf tesisi çöpten elektrik enerjisi üretmeye başladı

Burdur'da katı atık bertaraf tesisi çöpten elektrik enerjisi üretmeye başladı

Burdur'da katı atık bertaraf tesisi çöpten elektrik enerjisi üretmeye başladı

Burdur'da katı atık bertaraf tesisi çöpten elektrik enerjisi üretmeye başladı

Burdur'da katı atık bertaraf tesisi çöpten elektrik enerjisi üretmeye başladı

Burdur'da katı atık bertaraf tesisi çöpten elektrik enerjisi üretmeye başladı

Burdur'da katı atık bertaraf tesisi çöpten elektrik enerjisi üretmeye başladı

Burdur'da katı atık bertaraf tesisi çöpten elektrik enerjisi üretmeye başladı

Burdur'da katı atık bertaraf tesisi çöpten elektrik enerjisi üretmeye başladı

Burdur'da katı atık bertaraf tesisi çöpten elektrik enerjisi üretmeye başladı

Burdur'da katı atık bertaraf tesisi çöpten elektrik enerjisi üretmeye başladı

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Sıfır atık çöp enerji gaz

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