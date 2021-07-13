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Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

13.07.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönettikleri, insan ticareti yaptıkları ve yabancı uyruklu kadınları fuhşa sürükledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Bursa'da 8, İstanbul'da 3, Antalya ve Muş'ta birer şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan, örgütün elebaşı olduğu öne sürülen P.E. (43) ile Ü.Ç. (51), M.A. (38), S.G. (42), C.M. (39), M.A. (48), M.E. (50), O.Ç. (27), C.T. (41), Ü.Ş. (29), H.E. (32) ve Y.Ş'nin (36) çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu, Z.B'nin (40) ise kaydının olmadığı belirlendi.

Zanlıların ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız silah, pompalı tüfek, 213 tabanca ve tüfek fişeği, 28 uyuşturucu hap, 18 cep telefonu, bilgisayar, suçtan kazanıldığı tahmin edilen 7 bin 605 lira, 11 bin Kazakistan tengesi ve 58 bin Özbekistan somunun yanı sıra fuhşa zorlanan kadınlara ait 7 pasaport ile fuhuştan elde edilen kazançların kaydedildiği ajandalar ele geçirildi.

Fuhşa zorlandığı iddia edilen yabancı uyruklu kadınlardan 10'unun kaçtığı öğrenildi. Polis tarafından kurtarılan 6 kadın, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli ise adliyeye götürüldü.

Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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polis Gözaltı Bursa

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