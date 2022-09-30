Bursa metrosunda gece yangın tatbikatı yapıldı

Bursa metrosunda (Bursaray) bir vagonda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesince, olası kazaların en az zararla atlatılması için gece saatlerinde uygulanan tatbikat senaryosu gereğince Üniversite-Arabayatağı seferini yapan metroda Osmangazi ile Şehreküstü istasyonları arasındaki tünelde yangın çıktı.

Yangın nedeniyle vagon servis dışı kaldı. Metro sürücüsü hemen merkezle bağlantıya geçerek durumu bildirdi.

Haber gelmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve UMKE ekipleri, vagonun kaldığı yere en yakın kaçış galerisinin bulunduğu noktaya geldi.

Hattaki elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, yangın söndürme çalışmasını başlattı.

AFAD ve UMKE ekipleri, 2'si ağır 4 yaralıyı sedye ile vagondan çıkardı.

Tatbikatı yerinde izleyen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Muhammed Emin Tarım, yaptığı açıklamada, metro hatlarında yangının pek karşılaşılan bir durum olmadığını ancak yaşandığında kötü sonuçlar doğurabildiğini belirtti.

Yılda en az bir kez bu tür tatbikatlarla muhtemel metro yangın ve kazalarına hazırlık yaptıklarını belirten Tarım, "Bu sayede hattaki durumu görmüş ve kurtarma ekiplerinin pratiği ile yangına müdahale sürecini deneyimlemiş oluyoruz." dedi.

Tarım, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.​​​​​​​

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