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Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

30.09.2022 04:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi bacaklarından silahla vurulması sonucu yaralandı.

Millet Mahallesi 6’ncı Bülbül Sokak’ta bir caminin yapımında çalışan inşaat işçisi, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki tabancayla inşaat işçisini 2 bacağından silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

Bursa'da bir kişi silahla vurularak yaralandı

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