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Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı

24.08.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı.

Menteşe Mahallesi'nde yaklaşık 300 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırdan bazılarını, sağanak nedeniyle su bastı. Çadırlardan 8'i kullanılamaz hale geldi.

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Mevsimlik işçiler, Menteşe Mahallesi'nde soğuk hava deposu olarak inşa edilen ancak kullanılmaya başlanmayan binada konaklayacak.

AFAD ekipleri de bölgeleye gelerek işçilere battaniye ve yiyecek yardımında bulundu.

Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı

Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı

Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı

Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı

Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı

Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı

Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı

Bursa'da çadırlarını su basan mevsimlik işçilere geçici konaklama imkanı sağlandı

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Anahtar Kelimeler:
Mevsimlik işçi Bursa Yenişehir çadır su basma sağanak

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