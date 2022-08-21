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Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü

21.08.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da depo olarak kullanılan barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi 3. Yuva Sokak'ta, evlerin yanında bulunan ve depo olarak kullanılan barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çevredeki binalara sıçramaması için çaba sarf ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da evlerin arasındaki barakada çıkan yangın söndürüldü

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