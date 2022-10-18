Alınan bilgiye göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerde, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

Bursa'da fabrikada çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

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