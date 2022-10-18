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Bursa'da fabrikada çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

18.10.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da fabrikada çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerde, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

54 işçi, olay yerine çağrılan ambulanslar ve özel araçlarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da fabrikada çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

Bursa'da fabrikada çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

Bursa'da fabrikada çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

Bursa'da fabrikada çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

Bursa'da fabrikada çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

Bursa'da fabrikada çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

Bursa'da fabrikada çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

Bursa'da fabrikada çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme İşçi

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