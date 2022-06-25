YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

25.06.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis 6 kişi yaralandı.

İlçedeki bir gece kulübüne gelen 3 kişi, dışarı çıkıp buradaki başka bir grupla tartışmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, gece kulübünden çıkan gruptan H.C. tarafından pompalı tüfekle açıldığı iddia edilen ateş sonucu, iş yeri çalışanları Süleyman Ö. ve Fatih D. ağır yaralandı.

Bölgeye gelen ekipteki polis memuru Özgür K. ile B.U, S.U. ve F.U'nun da vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandığı olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan 6 kişi, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan Süleyman Ö. ve Fatih D. ilk müdahalelerinin ardından Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Polis memuru ve diğer 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışanlardan M.D. ve A.Ç'yi gözaltına alan polis, kaçan H.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Bursa'da gece kulübünün önünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
polis

Bursa Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
03:32
Sabah
05:29
Öğle
13:12
İkindi
17:10
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Pazar

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Günay Eczanesi
Gemlik
Nur Eczanesi
Gemlik
Bursa Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Lavanta Eczanesi
Inegol
Derman İnegöl Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.