YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

11.10.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da bir imalathanede samanların tutuşması sonucu çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde havalandırma ekipmanları üretilen atölyenin ikinci katındaki saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İş yerinin yanında bulunan büyükbaş hayvanlar ise yangından etkilenmemeleri için başka bir alana götürüldü.

Ekipler alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Atölyede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da havalandırma ekipmanı üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın saman İtfaiye büyükbaş hayvan

Bursa Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:40
Sabah
07:03
Öğle
12:56
İkindi
16:05
Akşam
18:39
Yatsı
19:56
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.