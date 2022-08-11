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Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

11.08.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yıldırım ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki hurdacılar sitesinde, 1. Hurdacılar Çarşısı Sokağı'nda bir firmaya ait açık alandaki atık malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiyenin yanı sıra 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

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yangın Bursa İtfaiye hurda müdahale

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