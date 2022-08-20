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Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

20.08.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

Bursa'da bir parkın kenarındaki kaldırımda erkek cesedi bulundu.

Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde, Öğretmenler Parkı'nın yanındaki kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ayhan Uluyüz (57) olduğu belirlenen bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Uluyuz'ün cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

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polis Bursa ceset olay yeri

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