Bursa'da kapıldıkları selden kurtarılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kapıldıkları selden vatandaşlar tarafından kurtarılan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Paşapınar Mahallesi'nde etkili olan sağanaktan dolayı sel meydana geldi.

Sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, kullanılmayan bir evin bir kısmı zarar gördü ve mahallenin içinden geçen dere taştı.

Sele kapılan 4 kişi ise mahalle sakinleri ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Hayatı tehlikeleri olmayan vatandaşlar, ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi

Kapanan yollar kepçe yardımıyla açılırken Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Özçakıcı, yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmalarına başlatıldığını belirterek, "Yağışların devam etmesi ihtimaline karşı bütün ekiplerimizle birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz. Sele kapılan vatandaşlarımız kurtarılarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi." dedi.

Muhtar Nuran Dursun Nalbant da sele kapılan 4 kişiyi kendilerinin kurtardığını ve ilk müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

Sele kapılanların mahalleye yakın bir konumda prefabrik evde yaşadığını belirten Nalbant, "Prefabrik evin içine su dolunca 4 kişi, kendilerini dışarı atmış. Orada da sele kapılmışlar. İnsanlar bana haber verince hemen aramaya çıktık. Onları kurtardık ve ilk müdahaleyi yaptık." dedi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.