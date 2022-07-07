Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, Kurban Bayramı öncesi şehirler arası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, terminal çıkışında görev aldı.
Uygulamada, şehirler arası sefer yapan otobüsler tek tek durduruldu.
Otobüs sürücülerini trafik kuralları yönünden uyaran ekipler, yolculara ise emniyet kemeri takmaları gerektiğini hatırlattı.
Denetimlerin, bayram sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.
Bursa’da Kurban Bayramı öncesi şehirler arası otobüsler denetlendi
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz