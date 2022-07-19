Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde makilik alan ve tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yalıntaş Mahallesi'ndeki makilik alan ve tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Karadan bir ilk müdahale aracı, iki arasöz, bir tankerle, havadan da bir helikopterle müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle beş dönümlük alan zarar gördü.
Bursa'da makilik alan ile tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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