YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da makilik alan ile tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da makilik alan ile tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

19.07.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da makilik alan ile tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde makilik alan ve tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yalıntaş Mahallesi'ndeki makilik alan ve tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Karadan bir ilk müdahale aracı, iki arasöz, bir tankerle, havadan da bir helikopterle müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle beş dönümlük alan zarar gördü.

Bursa'da makilik alan ile tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da makilik alan ile tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da makilik alan ile tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da makilik alan ile tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da makilik alan ile tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da makilik alan ile tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da makilik alan ile tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da makilik alan ile tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın

Bursa Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:54
Sabah
05:43
Öğle
13:15
İkindi
17:11
Akşam
20:37
Yatsı
22:18
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

2 gün boyunca öylece durdu! Makatından çıkan şaşırttı

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.