Olay yerine gelen ekipler, sepetli araçla da müdahale ettiği yangını yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürdü.

Tayakadın Mahallesi'ndeki ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki katı da sarınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bursa'da metruk ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

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