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Bursa'da otelin yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

23.07.2022 04:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da otelin yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da bir otelin yemekhane bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı.

Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda bulunan bir otelin yemekhane bölümünde iddiaya göre su ısıtıcısından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa söndürülen yangın nedeniyle yemekhane bölümünde hasar meydana geldi.

Bursa'da otelin yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da otelin yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da otelin yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da otelin yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da otelin yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da otelin yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da otelin yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da otelin yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü

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yangın Bursa

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