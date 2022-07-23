Bursa'da bir otelin yemekhane bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı.
Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda bulunan bir otelin yemekhane bölümünde iddiaya göre su ısıtıcısından yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa söndürülen yangın nedeniyle yemekhane bölümünde hasar meydana geldi.
Bursa'da otelin yemekhanesinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz