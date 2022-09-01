YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

Bursa'da selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

01.09.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

Osmangazi Belediyesi, Bursa'da dünkü yağıştan en çok etkilenen Karabalçık, Ovaakça, Demirtaş Sakarya ve Yunuseli mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla selin izlerini siliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve belediye başkan yardımcıları şiddetli yağış nedeniyle yaşanan selden etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

Ekipler, su baskını yaşanan konutlardan tahliye işlemi gerçekleştirdi. Selden en çok etkilenen mahallelerden biri olan Karabalçık Mahallesi'nde çok sayıda evi su basarken, yollar ve birçok evin bahçesi selin getirdiği çamurla kaplandı, bazı araçlar hasar gördü.

Şiddetli yağışın etkisiyle çamurla kaplanan yollar, Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kepçe ve greyderlerle temizlendi. Sokak ve caddeler, su tankerleriyle yıkandı.

Belediye Başkanı Dündar, sel felaketinde zarar gören mahalleleri ziyaret ederek, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dündar, can kaybının yaşanmadığını ancak Karabalçık, Ovaakça, Demirtaş başta olmak üzere bazı mahallelerde ciddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Özellikle "Bursa siyahı" olarak bilinen siyah inciriyle adını dünyaya duyuran Ovaakça ile her yıl üzüm festivali düzenlenen Karabalçık Mahallesi'nde üreticilerin ürünlerinin ciddi hasar gördüğünü kaydeden Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Osmangazi Belediyesi olarak meteorolojinin uyarıları doğrultusunda gerekli tedbirlerimizi almıştık. Şiddetli yağışla ekiplerimiz harekete geçerek bölgede hummalı bir çalışma başlattı. Kapanan yollar, dere yatakları iş makinalarıyla açıldı. Evlerin bahçelerine dolan çamurlar iş makinalarıyla temizleniyor. Çamurla kaplanan yollar yine suyla yıkanarak çamurdan arındırılıyor. Selin izlerini silmek için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor."

Bursa'da selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

Bursa'da selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

Bursa'da selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

Bursa'da selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

Bursa'da selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

Bursa'da selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

Bursa'da selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

Bursa'da selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

Bursa'da selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

Bursa'da selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

Bursa'da selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

Bursa'da selden etkilenen mahallelerde temizlik çalışması sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Bursa Osmangazi temizlik belediye çalışma

Bursa Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:55
Sabah
06:24
Öğle
13:09
İkindi
16:49
Akşam
19:44
Yatsı
21:07
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.