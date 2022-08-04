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Bursa'da sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

04.08.2022 04:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Aydın T'nin kullandığı 16 NK 412 plakalı otomobil, Odunluk Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde refüje çarptıktan sonra takla attı.

Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanıyla araçtan yara almadan çıkan Aydın T'nin, alkol muayenesinde​​​​​​​ 1,53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza sonrası trafik bir süreliğine tek şeritten sağlanırken, aracın kaldırılmasıyla yolda trafik akışı normale döndü.

Bursa'da sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bursa'da sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bursa'da sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bursa'da sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bursa'da sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bursa'da sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bursa'da sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bursa'da sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bursa'da sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bursa'da sürücü, takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

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