Busenaz Sürmeneli, Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası hazırlıklarına Ordu'da başladı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Karadağ'da 11-23 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası hazırlıklarına Ordu'da başladı.

Yeni Ordu Stadı'nda bulunan bireysel sporcu salonunda antrenman yapan Busenaz, 1 Ekim'e kadar hazırlıklarına antrenör Cahit Süme yönetiminde Ordu'da devam edecek.

Busenaz Sürmeneli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ordu'da daha önce Olimpiyat ve Dünya Şampiyonası öncesi hazırlık yaptığını anımsatarak, buranın kendisine uğurlu geldiğini söyledi.

Hedefinin bu şampiyonada altın madalya olduğunu, bu nedenle yoğun şekilde çalışma gerçekleştireceklerini kaydeden Sürmeneli, "Şu an her şey güzel gidiyor. İnşallah sonunu da güzel bitirip ülkemize döneceğiz. Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu elde ettik ancak her boksör yenilebilir ve her şampiyon kaybedebilir. O yüzden biz aynı ciddiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz, çalışmalarımıza sıfırdan başlıyoruz." diye konuştu.

- "Her şampiyona bizim için ciddi bir turnuvadır"

Sürmeneli, "Şampiyon gibi değil, sanki hiç şampiyon olmayan birisi gibi çalışıyoruz" diyerek, "Tabii çalışmalarımızın altında tecrübe ve öz güven yatıyor ama her şampiyona bizim için ciddi bir turnuvadır. Kaybetmek istemiyoruz ve ona göre çalışıyoruz. İnşallah altın madalya ile süsleyip, ülkemizi en iyi şekilde temsil edip dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendisini örnek alıp boks sporuna başlayan küçük yaştaki çocukları gördükçe gurur duyduğunu da aktaran Sürmeneli, şunları kaydetti:

"Onlara bir şeyler aşılayıp, spora bir adım atmalarını sağladıysam ne mutlu bana. Daha çok gencimizin spor yapması lazım. Spor yaptıkça insanlar kendilerini buluyor, ebeveynlerin de çocuklarımıza destek çıkması lazım. 80 milyon insanın içerisinden neden 2 olimpiyat şampiyonu çıkıyor. Bence daha fazla çıkması gerekiyor, bu ülke bunu hak ediyor."

- "Yeniden bir Avrupa Şampiyonluğu kazanıp ülkemize bu gururu yaşatmak istiyoruz"

Antrenör Cahit Süme de bu yıl çok yoğun geçtiğini belirterek, şimdiye kadar istedikleri sonuçları elde ettikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

Şimdi önlerinde yeni bir şampiyona olduğunu aktaran Süme, bu şampiyona öncesi moral ve motivasyonlarının oldukça iyi olduğunun altını çizdi.

Süme, Karadağ'da güzel sonuçlar alacaklarına olan inançlarının tam olduğuna işaret ederek, "Fiziksel olarak, güç, kondisyon, teknik, taktik ve tecrübe gibi her şeye sahibiz. İnşallah yeniden bir Avrupa Şampiyonluğu kazanıp ülkemize bu gururu yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de olimpiyat tarihine kendi adını ve Türkiye'nin adını yazdıran Busenaz Sürmeneli'nin, kampı Ordu'da yapmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, sporcuya ve teknik ekibine başarılar diledi.