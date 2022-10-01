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  4. Büyük kriz... Takımı bırakıp Milano'ya gitti! Icardi İstanbul'u terk etti

Büyük kriz... Takımı bırakıp Milano'ya gitti! Icardi İstanbul'u terk etti

01.10.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu transfer tescil döneminin kapanmasına saatler kala kadrosuna kattığı yıldız isim Mauro Icardi için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Eşi Wanda Nara ile çalkantılı bir ilişki yaşayan ve gündemden düşmeyen Arjantinli golcü zorlu Adana Demirspor deplasmanı öncesi kadroya alınmaması tartışmaları beraberinde getirirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiralık olarak büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mauro Icardi, geldiği günden bu yana futbolundan çok eşi Wanda Nara ile yaşadığı inişli-çıkışlı ilişkisi ile gündemde...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan ayrıldıklarına dair bir paylaşımda bulunan Wanda Nara'nın bu paylaşımı çok ses getirirken, çiftin yaptığı bir diğer paylaşımda barıştıkları öne sürülmüştü. Çiftin birbirini sosyal medyadan takipten çıkması barışmadıkları iddiasını güçlendirirken, Sarı-Kırmızılılar'ın 7. hafta mücadelesinde liderlik için çıkacağı Adana Demirspor karşılaşması öncesi Arjantinli oyuncu kadroya dahil edilmemesi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

BURUK'A TEPKİ!

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Tüm bunlar yaşanırken, Adana Demirspor maçından önce yapılan son idmanda Okan Buruk'un Bafetimbi Gomis'i 11'de oynatması ve forma bekleyen Mauro Icardi'yi yedek takımla çalıştırması bir iddiaya göre Icardi'yi kızdırırken, bu duruma oldukça bozuldu. Buruk'un bu kararı sonrası sakat olduğunu söyleyen 29 yaşındaki oyuncu Adana deplasmanına gitmeyerek takımı yalnız bırakmıştı.

MILANO'YA UÇUYOR!

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Galatasaray cephesinden konuyla alakalı net bir açıklama yapılmazken, Icardi'nin bu çıkışı sonrası Adana deplasmanına gitmeyerek ayrıldığı eşi Wanda Nara ile buluşmak için Milano'ya gittiği öne sürüldü. Icardi'nin daha önce defalarca ayrılıp barıştığı Wanda'yı İstanbul'a dönmesi ve kendisiyle yaşamaya ikna etmek için İtalya'ya gittiği de ortaya atılan başka bir iddia... Icardi'nin en geç Salı günü Wanda Nara ile beraber İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

GALATASARAY & MAURO ICARDI

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU
Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyordu.

HOCASI AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

HOCASI AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI
PSG Teknik Direktörü Galtier, "Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamak isteyip istemediğine dair bir fikrim yok. Geçtiğimiz sezon çok az süre buldu ve onun gibi bir oyuncu için oynamak çok önemli. Son birkaç sezon onun için zor geçti. Belki de yeni bir macera ona iyi gelecektir ve kariyeri yeniden düzene girecektir." ifadelerini kullanarak Icardi'nin takımdan ayrılacağını resmen açıklamıştı.

LUIS CAMPOS DEVREDE

LUIS CAMPOS DEVREDE
Galatasaray'da Burak Elmas döneminde danışmanlık görevine getirilen ve sezon sonunda takımdan ayrılan Luis Campos, Mauro Icardi için sarı - kırmızılıların harekete geçmesinin ardından devreye girdi. Campos, PSG ve Galatasaray arasında yapılan görüşmelerde aktif rol oynayarak transferde kolaylık sağlamaya çalışıyor.

İSTANBUL'A GELDİLER

İSTANBUL'A GELDİLER
Öte yandan Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferi için flaş bir gelişme yaşandı. Haber Global'in haberine göre; Mauro Icardi ve menajeri Wanda Nara, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

PSG İLE 92 MAÇ

PSG İLE 92 MAÇ
PSG formasıyla 92 resmi maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 38 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.
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