Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te düzenlenen törenlerle anıldı.

Sakarya'da Resmi Daireler Kampüsü'ndeki tören, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kent merkezinde de bazı esnaf ve vatandaşlar, sirenler çaldığı esnada saygı duruşunda bulundu. Araçlarından inen bazı sürücüler de saygı duruşuna katıldı.

- Düzce

Düzce'de Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Gösterişli, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kaymakamlar, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Bazı esnaf ve vatandaşlar da sirenler çaldığı esnada saygı duruşuna katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

- Bolu

Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Vekili İlhan Turgut, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Merdin Kışkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kent merkezinde de bazı esnaf ve vatandaşlar, sirenler çaldığı esnada saygı duruşuna katıldı. Araçlarından inen bazı sürücüler de saygı duruşunda bulundu.

- Kocaeli

Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'nda, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saat 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın yarıya indirilmesiyle sona erdi.

Öte yandan saygı duruşu sırasında D-100 kara yolunda trafiğin durduğu görüldü.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'ndaki törende, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri anıta çelenk sundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma programı, Devlet Sanat Galerisi'ndeki resim sergisinin açılışıyla devam etti.

- Bartın

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Sinan Güner, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, askeri erkan ile vatandaşların katıldığı program, Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle devam etti.

- Karabük

Kent Meydanı'nda Vali Fuat Gürel'in katılımıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katıldığı program, 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle sürdü.