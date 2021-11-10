Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

VAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de törenlerle anıldı.

Van'da Valilik bahçesinde düzenlenen tören, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam eden törende, Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösterildi. Çeşitli yarışmalar ve Atatürk koşusunda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program, oratoryo ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, vali yardımcıları, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İl Müftüsü Ömer Keskin, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

- Hakkari

Valilik önündeki tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saatlerin 09.05'i gösterdiği sırada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda, konuşmalardan sonra "Atatürk" oratoryosu sahnelendi.

Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesiyle son bulan programın ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Atatürk" konulu fotoğraf ve resim sergini gezdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ali Aydın Torun, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

- Bitlis

Bitlis Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Oktay Çağatay ve Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Menteş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda süren anma töreninde şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

- Muş

Muş'ta Hükümet Konağı önündeki törende, Vali İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında, öğretmenevinde devam eden törende konuşan Vali Gündüzöz, milletin sevdiği insanları asla unutmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin kurulmasını sağlayan Atatürk'ümüzü ve onun dava arkadaşlarını bu aziz millet hiç unutmadı. Cumhuriyetimiz genç olsa da devletimiz kadim bir devlettir. Biz 1923'ten beri Anadolu'da var olan bir devlet değiliz. 1071 hatta öncesinden bu coğrafyada devlet olarak var olan, örgütlenmiş aziz bir milletin torunlarıyız. Bu millet, şehidine gazisine hürmetkardır. Şehitlerimiz son derece önemlidir. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerine her zaman saygılı bir millettir. Bazı densizler çıkabilir ama bu milletin özü, büyük çoğunluğu bu kadim devlet geleneğinden ve ince ruhtan esinlenen bir millettir."

Slayt gösterisi ve öğrencilerin hazırladığı oratoryonun sahnelendiği törene Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.