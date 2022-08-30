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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

30.08.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlandı.

Van Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Gösterilerin sunulduğu, şiirlerin okunduğu töreni, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izledi, tatillerini Van'da geçiren İranlı turistler de kutlamalara ilgi gösterdi.

Tören birliklerinin geçişiyle sona eren törene AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla, vali yardımcıları ve gaziler katıldı.

- Hakkari

Valilik önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunarak günün önemine ilişkin konuşma yapıldı, şiirler okundu.

Folklor gösterisiyle son bulan törenin ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, Adalet Komisyonu Başkanı Birkan Şeker, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, vali yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

- Muş

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, günün önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Vali Vekili Hasan Taş, Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Garnizon Şehitliğinde devam eden törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Protokol üyelerinin şehitlerin kabirlerine gül bıraktığı programa İl Emniyet Müdür Vekili Süleyman Gökalp, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, kurum amirleri, askerler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

- Bitlis

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Şiirlerin okunmasıyla son bulan törene kurum amirleri, askeri erkan, polisler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve sporcular katıldı.

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Bitlis Hakkari Muş Van

Hakkari Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:01
Sabah
05:26
Öğle
12:11
İkindi
15:50
Akşam
18:45
Yatsı
20:05
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

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