Büyükşehir Belediye Erzurumspor başkanlığına Ömer Düzgün yeniden seçildi:

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da mevcut başkan Ömer Düzgün tekrar başkanlığa seçildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kulübün 265 delegesinden 223 kişinin oy kullandığı kongrede tek aday olarak katılan mevcut başkan Ömer Düzgün, 223 oyun tamamını alarak başkanlığa getirildi.

Ömer Düzgün, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllar yöneticilik yaptığını, sonrasında kulüp başkanı olarak Erzurum'a hizmet ettiğini söyledi.

Yeniden kulüp başkanı olmak için liste sunduklarını belirten Düzgün, "Onursal başkanımız sayın Mehmet Sekmen bey, şehrimizin saygı değer büyüklerinin teveccühleriyle bu şehirde doğan biri olarak en büyük markamız Erzurumspor'a hizmet etmek için yaptığımız listemizle sizlerin karşınızdayız." dedi.

Düzgün, daha önce tekrar aday olmayacağına ilişkin açıklama yaptığını anımsatarak, "Daha önce çıktığım programlarda aday olmayacağımı açıklamıştım. Aday olacak arkadaşlarımızın önünü açmak için bu kararı almıştım ama bugün de maalesef başka bir listemiz olmadı. Fiili olarak hiç kimse divan başkanlığına listesini vermedi. Geçen sezonun ortasında Hüseyin Üneş başkanımız ve arkadaşları yönetimi bıraktığında takıma sahip çıkmak için bu görevi üstlenmiştik. Şimdi de aynı sahiplenme duyusuyla bu görevi üstlenmekteyiz." diye konuştu.