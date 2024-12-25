Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay ile galaya gitti! Gören herkes aynı şeyi söyledi! 'İkisi de çok yakışıklı'

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel son dönemde hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Avukat Nail Gönenli ile aşk orucunu bozan Şıkel'ın mutluluğu kısa sürmüş ayrılık haberi gelmişti.

Zaman zaman bir arada görünen Nail Gönenli ile Çağla Şıkel arkadaş kalmaya devam ettiklerini açıklamışlardı. Çağla Şıkel şimdi de Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Kuzey ve Uzay ile bir galaya katılarak tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Oğullarını koluna takarak Enis Arıkan'ın Hayalperest oyunun galasına gelen Çağla Şıkel bu haliyle tam not aldı. Ünlü ismin oğullarını gören herkes ise aynı yorumu yaptı.

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Çağla Şıkel ve oğullarına; 'Ne güzel bir aile', 'İkisi de çok yakışıklı', 'Kuzey çok yakışıklı', 'Uzay çok tatlı', 'Çok ama çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.