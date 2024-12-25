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Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay ile galaya gitti! Gören herkes aynı şeyi söyledi! 'İkisi de çok yakışıklı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.12.2024 10:36
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Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel şimdi de oğulları Kuzey ve Uzay ile gittiği galada dikkat çekti. Oğullarını koluna takarak gecede boy gösteren ünlü ismi gören herkes aynı şeyi söyledi. Kuzey ve Uzay'a adeta yorum yağdı.

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel son dönemde hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Avukat Nail Gönenli ile aşk orucunu bozan Şıkel'ın mutluluğu kısa sürmüş ayrılık haberi gelmişti.

Zaman zaman bir arada görünen Nail Gönenli ile Çağla Şıkel arkadaş kalmaya devam ettiklerini açıklamışlardı. Çağla Şıkel şimdi de Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Kuzey ve Uzay ile bir galaya katılarak tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

çağla çocukları

Oğullarını koluna takarak Enis Arıkan'ın Hayalperest oyunun galasına gelen Çağla Şıkel bu haliyle tam not aldı. Ünlü ismin oğullarını gören herkes ise aynı yorumu yaptı.

çağla çoculları

YORUM YAĞDI

Çağla Şıkel ve oğullarına; 'Ne güzel bir aile', 'İkisi de çok yakışıklı', 'Kuzey çok yakışıklı', 'Uzay çok tatlı', 'Çok ama çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Emre Altuğ
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