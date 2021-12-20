Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları kocaman oldu! Çağla Şıkel değişimi paylaştı

Çağla Şıkel oğulları, annesi ve arkadaşlarıyla hafta sonu kar tatili yaptı. Tatilde Burcu Esmersoy ile de karşılayan ünlü isim o anlardan da paylaşım yaptı. Ancak Çağla Şıkel oğullarının büyüdüğünü gösteren paylaşımıyla büyük ilgi gördü.

Çağla Şıkel, oğullarının büyüdüğünü fotoğraf paylaşarak göstermek istedi. Ünlü manken paylaşımın altına, "Sayfayı kaydırıp ne kadar büyüdüklerini bir görelim" notunu ekledi.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğullarının son hallerine beğeni yağdı. Pınar Altuğ, Ayşe Tolga gibi ünlü isimler paylaşıma kalp emojisi bıraktı.