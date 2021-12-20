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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları kocaman oldu! Çağla Şıkel değişimi paylaştı

20.12.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme sık sık gelen Çağla Şıkel, iki çocuk annesi. Bu hafta annesi ve oğullarıyla kar tatiline giden Çağla Şıkel oğullarının büyüdüğüne dair bir paylaşım yaptı. Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları kocaman oldu.

Çağla Şıkel oğulları, annesi ve arkadaşlarıyla hafta sonu kar tatili yaptı. Tatilde Burcu Esmersoy ile de karşılayan ünlü isim o anlardan da paylaşım yaptı. Ancak Çağla Şıkel oğullarının büyüdüğünü gösteren paylaşımıyla büyük ilgi gördü.

Çağla Şıkel, oğullarının büyüdüğünü fotoğraf paylaşarak göstermek istedi. Ünlü manken paylaşımın altına, "Sayfayı kaydırıp ne kadar büyüdüklerini bir görelim" notunu ekledi.

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Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğullarının son hallerine beğeni yağdı. Pınar Altuğ, Ayşe Tolga gibi ünlü isimler paylaşıma kalp emojisi bıraktı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Emre Altuğ
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