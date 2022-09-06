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Çağlar Söyüncü ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

06.09.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ortalığı ayağa kaldıracak cinsten bir transfer geliyor. Premier Lig'de Leicester City'de oynayan fakat bu yıl forma şansı bulamayan Çağlar, takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Bir dönem Real Madrid'in peşinde olduğu milli oyuncumuz Leicester City'den ayrılmak için her yolu deniyor. Fenerbahçe'nin de araya girdiği bu transfer şimdiden herkesi heyecanlandırdı.

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leicester City
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Leicester City'den skandal hareket gelmişti. Çağlar Söyüncü'ye önerilen sözleşmenin kabul edilmemesi İngiliz devini çileden çıkarmıştı. Dünya devleri tarafından izlenen ve takımdan ayrılmak için önerilen sözleşmeyi kabul etmeyen Çağlar, takımdan kesilmişti. Premier Lig'de hiçbir maçta oynatılmayan milli oyuncu ayrılığı kafasına koydu.

GALATASARAY ÇOK İSTİYOR

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Çağlar Söyüncü'nün bu durumundan sonra birçok kulüp yıldız ismi kiralamak için sıraya girdi. Bu kulüplerden en istekli olanı Beşiktaş ve Galatasaray... Özellikle Galatasaray'ın çok istediği Çağlar için girişimlere başlandı.

FENERBAHÇE ARAYA GİRDİ

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Çağlar Söyüncü'nün takımdan ayrılma isteğinin ardından Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi. Kim Min-Jae'nin eksikliğini dolduracağı konuşulan Çağlar için girişimler yapılacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FOTOĞRAFLARI

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Leicester City Çağlar Söyüncü fenerbahçe galatasaray city erden
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