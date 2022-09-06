Çağlar Söyüncü ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Leicester City'den skandal hareket gelmişti. Çağlar Söyüncü'ye önerilen sözleşmenin kabul edilmemesi İngiliz devini çileden çıkarmıştı. Dünya devleri tarafından izlenen ve takımdan ayrılmak için önerilen sözleşmeyi kabul etmeyen Çağlar, takımdan kesilmişti. Premier Lig'de hiçbir maçta oynatılmayan milli oyuncu ayrılığı kafasına koydu.

GALATASARAY ÇOK İSTİYOR

Çağlar Söyüncü'nün bu durumundan sonra birçok kulüp yıldız ismi kiralamak için sıraya girdi. Bu kulüplerden en istekli olanı Beşiktaş ve Galatasaray... Özellikle Galatasaray'ın çok istediği Çağlar için girişimlere başlandı.

FENERBAHÇE ARAYA GİRDİ

Çağlar Söyüncü'nün takımdan ayrılma isteğinin ardından Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi. Kim Min-Jae'nin eksikliğini dolduracağı konuşulan Çağlar için girişimler yapılacak.