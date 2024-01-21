Çalışanlarının gözü önünde hayatını kaybetti! CEO'nun düşüş anı kamerada... Korkunç son!

1999 yılında danışmanlık şirketini kuran Shah'ın müşterileri arasında GM, Yamaha ve Coca-Cola gibi markalar yer alıyordu. Dünyanın farklı bölgelerinde 20'den fazla ofisi olan Shah'ın ölümündne sonra yapılan açıklamada, "Shah ve Raju'nun sahnenin tepesine çıkarılması iki günlük kutlamaları başlatmak için planlanmış bir gösteriydi" denildi.