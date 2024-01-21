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    4. Çalışanlarının gözü önünde hayatını kaybetti! CEO'nun düşüş anı kamerada... Korkunç son!

    Çalışanlarının gözü önünde hayatını kaybetti! CEO'nun düşüş anı kamerada... Korkunç son!

    21.01.2024 08:39 | Son Güncelleme:
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    Hindistan'daki Vistex isimli teknoloji şirketi korkunç bir olayla sarsıldı. Şirketin CEO'su Sanjah Shah, düzenlenen iki günlük kutlama etkinlikleri sırasında korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Çıktığı sahnede konuşma yapan Shah, 15 metreden bir anda yere çakıldı. Herkesin gözü önünde yaşanan olayda Shah hayatını kaybetti. O anlarda kameralar da kayıttaydı.

    Hindistan'daki Vistex isimli şirketin CEO'su Sanjah Shah, şirketinin düzenlediği iki günlük kutlama etkinliklerinde çıktığı sahnede yaşanan kaza sonucunda feci bir şekilde hayatını kaybetti.
    Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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    HALAT KOPTU

    HALAT KOPTU

    Sahnenin üstüne kurulan platforma çıkarak konuşma yapan Shah ve Vistex'in üst düzey isimlerinden Vishwanath Raju Datla'yı taşıyan kafes benzeri yapıyı tutan halatlardan birinin kopmasıyla korkunç olay meydana geldi.

    KAFA ÜSTÜ YERE ÇAKILDI

    KAFA ÜSTÜ YERE ÇAKILDI

    Sözcü'de yer alan habere göre; yerden 15 metre yüksekte olan kafes şok edici bir hızla yere çakıldı. Bu anları kameraya kaydeden şirket çalışanlarının videosunda adamlardan birinin ters dönerek kafa üstü yere çakıldığı görülüyor.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Shah'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilirken Datla'nın ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    1999 yılında danışmanlık şirketini kuran Shah'ın müşterileri arasında GM, Yamaha ve Coca-Cola gibi markalar yer alıyordu. Dünyanın farklı bölgelerinde 20'den fazla ofisi olan Shah'ın ölümündne sonra yapılan açıklamada, "Shah ve Raju'nun sahnenin tepesine çıkarılması iki günlük kutlamaları başlatmak için planlanmış bir gösteriydi" denildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan ceo
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