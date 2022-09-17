Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

KIRŞEHİR (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin, "O çalışmamız bitti diyebilirim. Üzerinde son bir çalışma yapıp Bakanlar Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaştıktan sonra tahmin ediyorum kısa süre içerisinde uygulamaya geçireceğiz." dedi.

Bakan Bilgin, 35. Ahilik Haftası kutlamaları resmi kapanış programının ardından esnaf ziyaret edip AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına geçti.

İl Başkanı Seher Ünsal'dan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Bilgin, il başkanının kadın olmasıyla gururlandığını ifade etti.

Osman Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in annesinin de Bacıyan-ı Rum teşkilatının kurucusu olduğunu vurgulayan Bilgin, bu teşkilatın savaşçı yönleriyle o dönemde büyük katkılar sağladığını dile getirdi. Bacıyan-ı Rum'un Anadolu'da önemli bir hareket olduğunu aktaran Bilgin, "O hareketin devamının gelmesi lazım. Devamı nasıl gelecek? Ata binecek halimiz yok. Siyasette, ekonomide, hayatımızın her alanında hanımlarımız rol alacak." diye konuştu.

Bakan Bilgin, bir gazetecinin, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmada son durum nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Aralık ayında mecliste olacak. Bu tür düzenlemelerin teknik çalışmalarını biz yaparız, nihai kararı TBMM verir. Çünkü TBMM'nin iradesi kanun yaparak, uygulamaları denetleyerek tecelli eder. Demokratik sistemin esasında meclis vardır. Meclis, yasaları yaparak, yasa yapma gücünü, iradesini ortaya koyarak, bizim hazırlık yaptığımız teknik çalışmaları yasaya dönüştürerek milletin sorunlarını çözüyor. EYT de bunlardan biri."

Başka bir gazetecinin, "Sözleşmeli personele kadro verilmesiyle ilgili son durum nedir?" sorusu üzerine Bilgin, "O çalışmamız bitti diyebilirim. Üzerinde son bir çalışma yapıp, Bakanlar Kurulunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızla paylaştıktan sonra tahmin ediyorum kısa süre içerisinde uygulamaya geçireceğiz." diye konuştu.

Bakan Bilgin'e ziyaretinde, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç eşlik etti.