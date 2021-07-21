Cam Tavanlar final mi oluyor? Sevilen dizide flaş gelişme! Cam Tavanlar neden final yapıyor?

Show TV'de Haziran ayında ekranlara gelmeye başlayan Cam Tavanlar dizisinde üzücü bir gelişme yaşandı. Dizinin takipçileri final yapıp yapmayacağını ve ayrıntılarını araştırmaya koyuldu. Peki Cam Tavanlar final mi yapıyor, final nedeni ne?

Cam Tavanlar final mi oluyor?

Show TV'nin Haziran ayında yayınlanmaya başlayan ve ilgiyle takip edilen dizisinden takipçilerine üzücü bir haber geldi.

Bensu Soral ve Kubilay Aka gibi genç ve başarılı isimlerin rol aldığı dizi Cam Tavanlar, yaz dizisi olarak başlamış ve büyük ilgi görmüştü.

İstedikleri reytingi elde edemediler Baht Oyunu, Baş Belası, Aşkın Tarifi”, Kazara Aşk, Aşk Mantık İntikam, Ada Masalı ve Kalp Yarası gibi yeni yapımlar yaz aylarında seyirci ile buluşurken, bazı yapımlar istedikleri reyting oranını elde edemedi.

Sevilen projelerden ilk final haberi ise Show TV’de yayınlanan, kadınlar ile erkekler arasındaki rekabeti ve aşkı anlatan Cam Tavanlar dizisinden geldi.