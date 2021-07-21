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Cam Tavanlar final mi oluyor? Sevilen dizide flaş gelişme! Cam Tavanlar neden final yapıyor?

21.07.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı ve Haziran ayında ekranlara gelmeye başlayan sevilen dizi Cam Tavanlar'dan takipçilerine üzücü bir haber geldi. Sevilen dizinin final yapıp yapmayacağı ve ayrıntıları merak ediliyor. Peki Cam Tavanlar final mi oluyor? Cam Tavanlar neden final yapıyor? İşte final nedeni ve merak edilenler...

Show TV'de Haziran ayında ekranlara gelmeye başlayan Cam Tavanlar dizisinde üzücü bir gelişme yaşandı. Dizinin takipçileri final yapıp yapmayacağını ve ayrıntılarını araştırmaya koyuldu. Peki Cam Tavanlar final mi yapıyor, final nedeni ne?

Cam Tavanlar final mi oluyor?

Show TV'nin Haziran ayında yayınlanmaya başlayan ve ilgiyle takip edilen dizisinden takipçilerine üzücü bir haber geldi.
Bensu Soral ve Kubilay Aka gibi genç ve başarılı isimlerin rol aldığı dizi Cam Tavanlar, yaz dizisi olarak başlamış ve büyük ilgi görmüştü.

İstedikleri reytingi elde edemediler

İstedikleri reytingi elde edemediler
Baht Oyunu, Baş Belası, Aşkın Tarifi”, Kazara Aşk, Aşk Mantık İntikam, Ada Masalı ve Kalp Yarası gibi yeni yapımlar yaz aylarında seyirci ile buluşurken, bazı yapımlar istedikleri reyting oranını elde edemedi.
Sevilen projelerden ilk final haberi ise Show TV’de yayınlanan, kadınlar ile erkekler arasındaki rekabeti ve aşkı anlatan Cam Tavanlar dizisinden geldi.

8. bölümde final yapıyor!

8. bölümde final yapıyor!
Kadrosunda ayrıca Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Hatice Aslan, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Cevdet Arıcılar gibi isimlerin de yer aldığı dizi 8. bölüm itibariyle final yapacak.
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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kubilay Aka Cam Tavanlar dizisi
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