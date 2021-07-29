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Cam Tavanlar final tarihi belli oldu: Cam Tavanlar ne zaman final yapacak? Bensu Soral ve Kubilay Aka'dan diziye veda!

29.07.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında bu yaz yayın hayatına başlayan Cam Tavanlar dizisi, ekran macerasını 8. Bölüm ile sonlandırma kararı aldı. Kadınların iş hayatında geri planda kalması konusunun metaforundan yola çıkılarak Cam Tavanlar ismini alan dizinin başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka yer alıyor. Bensu Soral’ı uzun bir süre sonra ekranlara geri döndüren Cam Tavanlar dizisinden gelen final kararı ise dizinin hayranlarını üzdü.

Başrollerinde Kubilay Aka ve uzun süre sonra ekranlara geri dönen Bensu Soral’ın yer aldığı Cam Tavanlar dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Henüz 8 bölüm olmuşken final kararı alınan Cam Tavanlar dizisinin izleyicileri, final tarihini de merak etti. Bensu Soral ve Kubilay Aka, Cam Tavanlar dizisinin final kararından sonra sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe veda paylaşımlarında bulundu. İşte Cam Tavanlar dizisinin final tarihi!

Cam Tavanlar ne zaman final yapıyor?

Show TV’de yaz sezonunda yayın hayatına başlayan Cam Tavanlar dizisi, final yapmaya hazırlanıyor.
Ekran macerasını 8. Haftasında noktalama kararı alan Cam Tavanlar, Ağustos ayının ilk haftası ekranlara veda ediyor.
Cam Tavanlar dizisi, 4 Ağustos’ta ekrana gelecek olan 8. Bölümüyle son kez izleyenlerinin karşısına çıkıyor.

Veda ettiler!

Veda ettiler!
Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral, veda paylaşımında 'Her son yeni bir başlangıç. Başta benimle bu yolculuğa çıkan canım partnerim Kubilay Aka'ya, bana her işimi kolaylaştırdığı ve o bitmez tükenmez pozitif enerjisi için sonrasında çılgın yönetmenim Fehmi Öztürk'e bana öğrettikleri ve kattıkları için çok teşekkür ederim! Sizinle olmak bir harika.’
‘Ve Cam Tavanlar dizimizin yayınında, yapımında, kamera önünde-kamera arkasında emeği geçen tüm arkadaşlarımın ellerine sağlık. Sizinle çalışmak çok ama çok eğlenceliydi! Hepinizi çok seviyorum. Her şey kötüye gidiyormuş gibi olduğunda, durup bir elma ye. Önce bir dur yani, Biz hep öyle yapıyoruz' ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Cam Tavanlar dizisi
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