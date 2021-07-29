Cam Tavanlar final tarihi belli oldu: Cam Tavanlar ne zaman final yapacak? Bensu Soral ve Kubilay Aka'dan diziye veda!

Başrollerinde Kubilay Aka ve uzun süre sonra ekranlara geri dönen Bensu Soral’ın yer aldığı Cam Tavanlar dizisinin ekran macerası kısa sürdü. Henüz 8 bölüm olmuşken final kararı alınan Cam Tavanlar dizisinin izleyicileri, final tarihini de merak etti. Bensu Soral ve Kubilay Aka, Cam Tavanlar dizisinin final kararından sonra sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe veda paylaşımlarında bulundu. İşte Cam Tavanlar dizisinin final tarihi!

Cam Tavanlar ne zaman final yapıyor?

Show TV’de yaz sezonunda yayın hayatına başlayan Cam Tavanlar dizisi, final yapmaya hazırlanıyor.

Ekran macerasını 8. Haftasında noktalama kararı alan Cam Tavanlar, Ağustos ayının ilk haftası ekranlara veda ediyor.

Cam Tavanlar dizisi, 4 Ağustos’ta ekrana gelecek olan 8. Bölümüyle son kez izleyenlerinin karşısına çıkıyor.

Veda ettiler! Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral, veda paylaşımında 'Her son yeni bir başlangıç. Başta benimle bu yolculuğa çıkan canım partnerim Kubilay Aka'ya, bana her işimi kolaylaştırdığı ve o bitmez tükenmez pozitif enerjisi için sonrasında çılgın yönetmenim Fehmi Öztürk'e bana öğrettikleri ve kattıkları için çok teşekkür ederim! Sizinle olmak bir harika.’