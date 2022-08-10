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Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

10.08.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, "MORAD-8" mobil radarı yardımıyla Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-905" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

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Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bozcaada'da çöplük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale operasyon

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