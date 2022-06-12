İlçeye bağlı Ilgardere köyünde yaşayan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Mustafa K. (36) dün akşam annesi Refika (66) ve babası Ali K'yi (63) bıçaklayarak ağır yaralamış, çift olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Çanakkale'de anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz