ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İlçeye bağlı Ilgardere köyünde yaşayan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Mustafa K. (36) dün akşam annesi Refika (66) ve babası Ali K'yi (63) bıçaklayarak ağır yaralamış, çift olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Refika ve Ali K'nin cenazeleri ise ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan Mustafa K'nin jandarmadaki ifadesinde, suçunu itiraf ederek anne ve babasını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Çanakkale'de anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz