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Çanakkale'de anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

12.06.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçeye bağlı Ilgardere köyünde yaşayan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Mustafa K. (36) dün akşam annesi Refika (66) ve babası Ali K'yi (63) bıçaklayarak ağır yaralamış, çift olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Refika ve Ali K'nin cenazeleri ise ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Mustafa K'nin jandarmadaki ifadesinde, suçunu itiraf ederek anne ve babasını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Çanakkale'de anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Çanakkale'de anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldü

Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldü

Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldü

Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldü

Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldü

Çanakkale'de oğulları tarafından bıçaklandığı iddia edilen anne ve baba öldü

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