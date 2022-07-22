Çanakkale'de buluşan otizmli öğrenciler üniversitedeki müzik eğitimlerini tamamladı

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye’nin farklı şehirlerinden müziğe yetenekli 15 otizmli öğrenciye, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) düzenlenen "2. Otizm ve Müzik Yaz Okulu"nda eğitim verildi.

ÇOMÜ Devlet Konservatuvarı tarafından organize edilen etkinlikte bir araya gelen öğrenciler, bir hafta boyunca çalgı, ses, koro, ritim ve solfej eğitimi aldı.

Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, ÇOMÜ Devlet Konservatuvarı Salonu'nda solo ve koro konser performansıyla final yaptı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, yaptığı konuşmada, etkinliğin kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Kurum olarak yaptıkları akademik kurul toplantılarında 3 konu üzerinde durduklarını anlatan Murat, şöyle devam etti:

"Birincisi, iyi öğrenci ve iyi nesil yetiştirebilmek. Geleceğimizi güvence altına almak istiyorsak sağlam nesiller, aklı, bedeni, fikri, zihni sapasağlam, ruh sağlığı yerinde nesiller. İkincisi, öğretim üyelerimizin topyekun kendini yetiştirmesi. Üçüncüsü de burada bir uygulamasını gördüğümüz toplumsal katkı. Öğretim üyeleri sadece öğrencilerini yetiştirmekle yetinemezler. Topluma karşı borcumuzu yerine getirmek durumundayız. Ben burada öğrencilerimizin ve ailelerinin gözlerindeki mutluluğu gördüm, buna şahit oldum. Çok duygulandım. Başarı ortada, demek ki güzel dokunduğumuzda güzel oluyormuş."

Otizm ve Müzik Yaz Okulu Düzenleme Kurulu Başkanı Didem Karabaş da geçen yıl ilkini yaptıkları etkinliğin bu yıl ikincisini başarıyla tamamladıklarını anlattı.

Projenin ÇOMÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen tarafından başlatıldığını dile getiren Karabaş, "Bugün eğitimimizin son günü. Bir gala konserimiz var. Türkiye’de ilk kez gerçekleştiriliyor ve 15 otizmli birey, yani müzik dehası dediğimiz otizmli bireylerimiz bir araya geliyor. Birlikte müzik yapıyorlar, şarkı söylüyorlar, sosyalleşiyorlar. Birlikte olmaktan mutluyuz." ifadesini kullandı.

Projenin kapanış programı hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.