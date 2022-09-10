Canlı yayında bir bir açıkladılar! Herkesin ağzı açık kaldı... İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

Galatasaray'a transferiyle hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getiren Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Mauricio Icardi'nin transferine dair yankılar sürüyor. Yıldız oyuncunun eşi ve aynı zamanda da menajerliğini yapan Wanda Nara'nın da bu süreçte oldukça etkin bir rol oynadığı bilinirken, Nara'nın transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'dan talepleri de ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADILAR!

Ülkesi Arjantin'de oyuncu ve modellik de yapan Wanda Nara'nın Türkiye'ye geliş süreci Arjantin'de yayın yapan America TV'deki LAM isimli programda masaya yatırılırken, Nara'nın teklife ikna olabilmesi için Sarı-Kırmızılı kulüpten talepleri de aktarıldı.

TALEPLERİ ŞAŞIRTTI

Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray yetkililerinden özel aşçı, 5 çocukları için okul, Aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç talebi olduğu kaydedildi.

UÇAK BİLETLERİ...

Öte yandan Wanda Nara'nın mesleki çalışmalarını sürdürmek için İstanbul - Buenos Aires arasında sık sık uçuş gerçekleştireceği ve uçak biletlerinin de kulüp tarafından karşılanacağı da belirtildi. dokuyacağı bilgisi de programda yer aldı.

"BİR NEVİ MEYDAN OKUMA"

Zaira Nara, kardeşi de Wanda Nara'nın Türkiye'ye geliş sürecine dair açılamalarda bulunmuş, Wanda'nın Türkiye'ye gelme aşamasında çok düşündüğünü belirterek, "Wanda ile birlikte bütün hafta Miami'de vakit geçirdik ve Türkiye'ye gidişi hakkında uzun uzun konuştuk. Çocuklarınız varken ve okul, hastane ve dil problemi yaşayacağınız bir ülkeye gitmek kolay bir karar değil. Bir nevi meydan okuma diyebilirim" sözlerini kullanmıştı.