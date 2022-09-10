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Canlı yayında bir bir açıkladılar! Herkesin ağzı açık kaldı... İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

10.09.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın büyük ses getiren transferi Mauricio Icardi'nin Türkiye'ye gelişi Icardi'nin ülkesi Arjantin'de de gündem olmuş durumda. Yıldız oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara da bu transferde önemli bir rol üstlenirken, Arjantin'de yayınlanan bir TV programında Nara'nın Sarı-Kırmızılı kulüpten talepleri bir bir açıklandı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a transferiyle hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getiren Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Mauricio Icardi'nin transferine dair yankılar sürüyor. Yıldız oyuncunun eşi ve aynı zamanda da menajerliğini yapan Wanda Nara'nın da bu süreçte oldukça etkin bir rol oynadığı bilinirken, Nara'nın transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'dan talepleri de ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADILAR!

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Ülkesi Arjantin'de oyuncu ve modellik de yapan Wanda Nara'nın Türkiye'ye geliş süreci Arjantin'de yayın yapan America TV'deki LAM isimli programda masaya yatırılırken, Nara'nın teklife ikna olabilmesi için Sarı-Kırmızılı kulüpten talepleri de aktarıldı.

TALEPLERİ ŞAŞIRTTI

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Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray yetkililerinden özel aşçı, 5 çocukları için okul, Aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç talebi olduğu kaydedildi.

UÇAK BİLETLERİ...

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Öte yandan Wanda Nara'nın mesleki çalışmalarını sürdürmek için İstanbul - Buenos Aires arasında sık sık uçuş gerçekleştireceği ve uçak biletlerinin de kulüp tarafından karşılanacağı da belirtildi. dokuyacağı bilgisi de programda yer aldı.

"BİR NEVİ MEYDAN OKUMA"

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Zaira Nara, kardeşi de Wanda Nara'nın Türkiye'ye geliş sürecine dair açılamalarda bulunmuş, Wanda'nın Türkiye'ye gelme aşamasında çok düşündüğünü belirterek, "Wanda ile birlikte bütün hafta Miami'de vakit geçirdik ve Türkiye'ye gidişi hakkında uzun uzun konuştuk. Çocuklarınız varken ve okul, hastane ve dil problemi yaşayacağınız bir ülkeye gitmek kolay bir karar değil. Bir nevi meydan okuma diyebilirim" sözlerini kullanmıştı.

ICARDI & WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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