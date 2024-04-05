Canlı yayında yemek yaparken evi yaktı! TikTok'taki görüntülere sosyal medyada yorum yağdı: Bekleseydin kendiliğinden sönerdi

Yemek yaparken evi yakan kadının görüntüleri bir anda viral oldu. Yanan aspiratörü üfleyerek ve musluktan suyla söndürme çabaları sonuç vermeyen kadın ışıklar da sönünce iyice paniğe kapıldı ve yangına müdahaleleri umduğunun tam aksi yönde neticelendi.

PANİKLEYİP BAĞIRDI

TikTok'tan paylaşılan videoda genç kadının evde yemek yaparken ocaktan aspiratöre ateş sıçraması ilginç anları beraberinde getirdi. Aspiratör alev alınca kadının tepkisi "Aspiratörüm yanıyor" diye bağırmak oldu.

Genç kadın sonra aspiratöre üfleyerek yangını söndürmeyi denedi. "Nasıl söndüreceğim bunu, aspiratörüm yanıyor" dedikten sonra bir de muslukta bardağa doldurduğu suyla söndürmeye çalıştı.

Fakat alevler aspiratörden dolabın üzerine de sıçradı. Genç kadın iyice panikledi, "Evim yanıyor" diye bağırdı.

Bir süre sonra odanın ışıkları söndü, mutfak karanlığa bürünürken içeriyi alevler aydınlattı. Genç kadın aspiratörün fişini çekti ve yangına suyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangın büyüdükçe büyüdü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gelen yorumlardan bazıları şöyle:Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

